足球运动员罗伯特·莱万多夫斯基在欧冠对阵巴黎圣日耳曼的比赛中支持了巴塞罗那。他在Instagram快拍中发布了一张电视屏幕照片，画面显示比赛进行到第29分钟、比分为0:0，并写道：“Vamos Barcelona”。Interia Sport对此进行了报道。

加泰罗尼亚俱乐部失利

巴黎圣日耳曼最终以4:2战胜巴塞罗那。据该媒体报道，这场失利是汉西·弗利克的球队本赛季首场正式失利，并终结了球队在联赛和欧战中的连胜纪录。

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莱万多夫斯基效力于芝加哥火焰

莱万多夫斯基在巴塞罗那效力四年后离开该俱乐部，目前效力于芝加哥火焰。这名波兰前锋于2022年从拜仁转会至这支加泰罗尼亚球队，并履行完了合同。

他在5月踢完了代表巴塞罗那的最后一场比赛。据Interia Sport消息，当时球迷起立鼓掌送别这名足球运动员，而他的妻子安娜以及女儿克拉拉和劳拉在场边等候他。安娜·莱万多夫斯卡在接受WP SportoweFakty采访时回忆说，与俱乐部告别对她而言是一个情绪激动的时刻。

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