国际汽车联合会主席穆罕默德·本·苏拉耶姆表示，原定在卡塔尔和阿拉伯联合酋长国举行的一级方程式赛季收官阶段预计将按赛历进行。卡塔尔大奖赛将在卢赛尔赛道于11月29日举行，阿布扎比亚斯码头赛道的比赛则定于12月6日举行。

本·苏拉耶姆在英国比金山FIA新远程运营中心启用后向记者作出上述表示，TimesLIVE报道。他说，目前没有任何因素阻碍两场比赛举行，但他不愿预测该地区局势将如何进一步发展。

一级方程式的备用方案

同样出席该中心启用仪式的一级方程式首席执行官斯特凡诺·多梅尼卡利此前表示，锦标赛赛历已获确认。与此同时，意大利的伊莫拉赛道被提及为赛季最后一站的备用方案，若波斯湾国家的两场比赛都必须取消。

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本·苏拉耶姆指出，他的孩子仍留在阿联酋，而他本人愿意派遣FIA工作人员前往计划中的比赛站。他补充说，若部分员工无法出行，联合会已有应急计划。

达喀尔拉力赛的不确定性

与此同时，FIA主席对达喀尔拉力赛表达了较低的信心。该赛事原计划于1月1日至15日完全在沙特阿拉伯举行。在沙特阿拉伯与同伊朗有关联的也门胡塞武装之间对抗升级的背景下，该赛事面临疑问。据消息来源称，胡塞武装加强了对沙特城市、机场和能源基础设施的袭击。

由于该王国的局势，原定于11月11日至14日在沙特阿拉伯举行的FIA世界拉力锦标赛收官站被取消。本·苏拉耶姆表示，当地组织者也要求取消中东锦标赛沙特站。该国还取消或推迟了多项体育赛事，包括高尔夫、自行车和网球赛事。达喀尔赛事组织者未对可能将拉力赛迁至摩洛哥的报道发表评论。本·苏拉耶姆强调，FIA不会向其认为风险不可接受的地点派遣工作人员、车手或官员。

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