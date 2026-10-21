Prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej Mohammed Ben Sulayem oświadczył, że zaplanowane końcowe rundy sezonu Formuły 1 w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinny odbyć się zgodnie z kalendarzem. Grand Prix Kataru na torze Lusail zaplanowano na 29 listopada, a wyścig w Abu Zabi na torze Yas Marina — na 6 grudnia.

Ben Sulayem powiedział o tym dziennikarzom po otwarciu nowego zdalnego centrum operacyjnego FIA w Biggin Hill w Wielkiej Brytanii, informuje TimesLIVE. Jak zaznaczył, obecnie nic nie stoi na przeszkodzie w przeprowadzeniu obu wyścigów, jednak nie podejmuje się przewidywania dalszego rozwoju sytuacji w regionie.

Opcja rezerwowa dla Formuły 1

Dyrektor generalny Formuły 1 Stefano Domenicali, który również był obecny na otwarciu centrum, wcześniej oświadczył, że kalendarz mistrzostw został potwierdzony. Jednocześnie włoski tor w Imoli był wymieniany jako opcja rezerwowa dla finałowej rundy sezonu, jeśli oba wyścigi w krajach Zatoki Perskiej musiałyby zostać odwołane.

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Ben Sulayem zaznaczył, że jego dzieci pozostają w Emiratach, a on sam byłby gotów wysłać pracowników FIA na zaplanowane rundy. Dodał, że federacja ma plany awaryjne na wypadek, gdyby część pracowników nie mogła wyjechać.

Niepewność wokół Rajdu Dakar

Jednocześnie prezydent FIA wyraził mniejszą pewność w sprawie Rajdu Dakar, który ma w całości odbyć się w Arabii Saudyjskiej od 1 do 15 stycznia. Zawody stanęły pod znakiem zapytania w związku z zaostrzeniem konfrontacji między Arabią Saudyjską a jemeńskim ruchem Huti, powiązanym z Iranem. Według źródła Huti nasilili ataki na saudyjskie miasta, lotniska i infrastrukturę energetyczną.

Z powodu sytuacji w królestwie odwołano finałową rundę Rajdowych Mistrzostw Świata FIA, która miała odbyć się w Arabii Saudyjskiej w dniach 11–14 listopada. Według Ben Sulayema lokalni organizatorzy poprosili również o odwołanie saudyjskiej rundy Mistrzostw Bliskiego Wschodu. W kraju odwołano lub przełożono także szereg wydarzeń sportowych, w tym golfowych, kolarskich i tenisowych. Organizatorzy Dakaru nie skomentowali doniesień o możliwym przeniesieniu rajdu do Maroka. Ben Sulayem podkreślił, że FIA nie wyśle personelu, kierowców ani działaczy tam, gdzie uzna ryzyko za niedopuszczalne.

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