Бен Сулайєм заявив про проведення Гран-прі в Катарі та ОАЕ — TimesLIVE

Президент Міжнародної автомобільної федерації Мохаммед Бен Сулайєм заявив, що заплановані заключні етапи сезону Формули-1 у Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах мають відбутися за календарем. Гран-прі Катару на трасі «Лусаїл» заплановано на 29 листопада, а гонку в Абу-Дабі на автодромі «Яс-Марина» — на 6 грудня.

Про це Бен Сулайєм сказав журналістам після відкриття нового віддаленого операційного центру FIA у Біггін-Гіллі у Великій Британії, повідомляє TimesLIVE. За його словами, станом на зараз ніщо не заважає проведенню двох гонок, однак він не береться прогнозувати подальший розвиток ситуації в регіоні.

Резервний варіант для Формули-1

Генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі, який також був присутній на відкритті центру, раніше заявив, що календар чемпіонату підтверджено. Водночас італійську трасу в Імолі згадували як резервний варіант для фінального етапу сезону, якщо обидві гонки в країнах Перської затоки доведеться скасувати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бен Сулайєм зазначив, що його діти залишаються в Еміратах, а сам він був би готовий направити працівників FIA на заплановані етапи. Він додав, що федерація має резервні плани на випадок, якщо частина співробітників не зможе поїхати.

Невизначеність щодо ралі Дакар

Водночас президент FIA висловив меншу впевненість щодо ралі «Дакар», яке повністю має пройти в Саудівській Аравії з 1 до 15 січня. Змагання опинилося під питанням на тлі загострення протистояння між Саудівською Аравією та єменським рухом хуситів, пов’язаним з Іраном. За даними джерела, хусити посилили атаки на саудівські міста, аеропорти та енергетичну інфраструктуру.

Через ситуацію в королівстві скасували фінальний етап чемпіонату світу з ралі FIA, який мав пройти в Саудівській Аравії 11–14 листопада. За словами Бен Сулайєма, місцеві організатори також попросили скасувати саудівський етап Близькосхідного чемпіонату. У країні також скасували або перенесли низку спортивних подій, зокрема з гольфу, велоспорту й тенісу. Організатори «Дакару» не коментували повідомлення про можливе перенесення ралі до Марокко. Бен Сулайєм наголосив, що FIA не направить персонал, гонщиків або офіційних осіб туди, де вважатиме ризики неприйнятними.

Читай нас у