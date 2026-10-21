Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед Бен Сулайем заявил, что запланированные заключительные этапы сезона Формулы-1 в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах должны состояться по календарю. Гран-при Катара на трассе «Лусаил» запланировано на 29 ноября, а гонка в Абу-Даби на автодроме «Яс-Марина» — на 6 декабря.

Об этом Бен Сулайем сказал журналистам после открытия нового удаленного операционного центра FIA в Биггин-Хилле в Великобритании, сообщает TimesLIVE. По его словам, на данный момент ничто не препятствует проведению двух гонок, однако он не берется прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в регионе.

Резервный вариант для Формулы-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали, который также присутствовал на открытии центра, ранее заявил, что календарь чемпионата подтвержден. В то же время итальянская трасса в Имоле упоминалась как резервный вариант для финального этапа сезона, если обе гонки в странах Персидского залива придется отменить.

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Бен Сулайем отметил, что его дети остаются в Эмиратах, а сам он был бы готов направить сотрудников FIA на запланированные этапы. Он добавил, что у федерации есть резервные планы на случай, если часть сотрудников не сможет поехать.

Неопределенность вокруг ралли «Дакар»

В то же время президент FIA выразил меньшую уверенность относительно ралли «Дакар», которое должно полностью пройти в Саудовской Аравии с 1 по 15 января. Соревнование оказалось под вопросом на фоне обострения противостояния между Саудовской Аравией и йеменским движением хуситов, связанным с Ираном. По данным источника, хуситы усилили атаки на саудовские города, аэропорты и энергетическую инфраструктуру.

Из-за ситуации в королевстве отменили финальный этап чемпионата мира по ралли FIA, который должен был пройти в Саудовской Аравии 11–14 ноября. По словам Бен Сулайема, местные организаторы также попросили отменить саудовский этап Ближневосточного чемпионата. В стране также отменили или перенесли ряд спортивных событий, в частности по гольфу, велоспорту и теннису. Организаторы «Дакара» не комментировали сообщения о возможном переносе ралли в Марокко. Бен Сулайем подчеркнул, что FIA не направит персонал, гонщиков или официальных лиц туда, где сочтет риски неприемлемыми.

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