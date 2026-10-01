Inter Mediolan u siebie pokonał Szachtar Donieck 1:0 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Włoska drużyna od 70. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Alessandro Bastoniego, ale zdołała strzelić decydującego gola pod koniec spotkania. Poinformował o tym Interia Sport.

Do przerwy żadna z drużyn nie strzeliła gola. Według portalu rywale łącznie stworzyli sytuacje o wartości 0,61 oczekiwanego gola, nie mieli ani jednej dużej szansy i oddali zaledwie cztery strzały celne.

Bezbramkowa pierwsza połowa

Pomocnik Interu Piotr Zieliński rozpoczął mecz na ławce rezerwowych i pojawił się na boisku w 58. minucie. Zmiana nie wpłynęła od razu na przebieg gry, a najbardziej zauważalnym wydarzeniem kolejnych minut było usunięcie z boiska Bastoniego: obrońca otrzymał drugą żółtą kartkę.

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Gol po czerwonej kartce

Mimo gry w osłabieniu gospodarze otworzyli wynik w 77. minucie. Henrich Mychitarian, który pojawił się na boisku minutę wcześniej, podał do Carlosa Augusto, a ten strzelił jedynego gola w meczu.

Przed meczem z Szachtarem Inter miał trzy punkty po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów. W poprzednim spotkaniu turnieju mediolańczycy przegrali u siebie z Brugge 3:4.

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