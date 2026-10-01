W Christchurch reprezentacja Indii w krykiecie pokonała Nową Zelandię różnicą czterech wicketów w meczu serii Twenty20. Indyjska drużyna goniła cel 181 runów i osiągnęła go na jedną piłkę przed końcem spotkania, obejmując prowadzenie 2:0 w serii do pięciu meczów.

Jak informuje Cyprus Mail, kluczową rolę w zwycięstwie odegrał Tilak Varma, który zdobył 51 runów, osiągając pół setki po 25 piłkach. Wraz z Nitishem Kumarem Reddym, który zdobył 26 runów, dołożył 69 runów w 30 piłkach w partnerstwie za siódmy wicket.

Varma i Reddy zmienili przebieg pościgu

Na pięć overów przed końcem Indie potrzebowały jeszcze 68 runów. Kapitan Nowej Zelandii Mitchell Santner do tego momentu znacznie utrudnił zadanie rywalom: jego wynik wynosił cztery wickety za 21 runów. Jednak w trzech ostatnich overach Varma i Reddy skutecznie zagrali przeciwko szybkim bowlerom.

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Varma dwukrotnie uderzył za cztery po podaniach Jacoba Duffy’ego, a następnie przeciwko Nathanowi Smithowi zaliczył trzy czwórki i szóstkę. Przed ostatnim overem Indie potrzebowały 11 runów. Varma zdobył czwórkę drugą piłką overu Duffy’ego, a zwycięskie runy Reddy zdobył uderzeniem w kierunku mid-on.

Phillips i Jacobs zdobyli 116 runów w partnerstwie

Wcześniej Nowa Zelandia zakończyła swój innings z wynikiem 180 runów za pięć wicketów. Na początku meczu indyjscy szybcy bowlerzy ograniczyli gospodarzy do 43 runów za trzy wickety w powerplayu. Jednak Glenn Phillips, który zdobył 70 runów, oraz Bevon Jacobs z 58 runami stworzyli partnerstwo 116 runów za czwarty wicket.

Phillips zaliczył drugą z rzędu pół setkę, uderzając cztery czwórki i cztery szóstki. Arshdeep Singh zdobył dwa wickety za 33 runy, a Michael Bracewell pod koniec inningsu zdobył 10 runów z dwóch piłek. Indie mogą przed czasem wygrać serię, jeśli zwyciężą we wtorkowym meczu w Wellington.

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