Індія обіграла Нову Зеландію та повела 2:0 у серії T20 — Cyprus Mail

У Крістчерчі збірна Індії з крикету перемогла Нову Зеландію з різницею у чотири вікети у матчі серії Twenty20. Індійська команда переслідувала ціль у 181 ран і досягла її за один м’яч до завершення зустрічі, вийшовши вперед у серії з п’яти матчів із рахунком 2:0.

Як повідомляє Cyprus Mail, ключову роль у перемозі відіграв Тілак Варма, який набрав 51 ран, оформивши півсотню за 25 м’ячів. Разом із Нітішем Кумаром Редді, на рахунку якого 26 ранів, він додав 69 ранів за 30 м’ячів у партнерстві за сьомий вікет.

Варма і Редді змінили хід переслідування

За п’ять оверів до кінця Індії потрібно було набрати ще 68 ранів. Капітан Нової Зеландії Мітчелл Сантнер до того моменту суттєво ускладнив завдання суперникам: його показник становив чотири вікети за 21 ран. Утім, у заключних трьох оверах Варма та Редді результативно зіграли проти швидких боулерів.

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Варма двічі вибив четвірки після подач Джейкоба Даффі, а потім проти Натана Сміта оформив три четвірки й шістку. Перед останнім овером Індії залишалося набрати 11 ранів. Варма заробив четвірку другим м’ячем оверу Даффі, а переможні рани Редді набрав ударом у бік mid-on.

Філліпс і Джейкобс набрали 116 ранів у партнерстві

Раніше Нова Зеландія завершила свій інінгс із 180 ранами за п’ять вікетів. На початку матчу індійські швидкі боулери обмежили господарів 43 ранами за три вікети в пауерплеї. Проте Гленн Філліпс, який набрав 70 ранів, і Бевон Джейкобс із 58 ранами сформували партнерство у 116 ранів за четвертий вікет.

Філліпс оформив другу поспіль півсотню, вибивши чотири четвірки та чотири шістки. Аршдіп Сінгх узяв два вікети за 33 рани, а Майкл Брейсвелл наприкінці інінгсу набрав 10 ранів із двох м’ячів. Індія зможе достроково виграти серію, якщо переможе у матчі у Веллінгтоні у вівторок.

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