В Крайстчерче сборная Индии по крикету победила Новую Зеландию с разницей в четыре викета в матче серии Twenty20. Индийская команда преследовала цель в 181 ран и достигла её за один мяч до окончания встречи, выйдя вперёд в серии из пяти матчей со счётом 2:0.

Как сообщает Cyprus Mail, ключевую роль в победе сыграл Тилак Варма, набравший 51 ран и оформивший полсотни за 25 мячей. Вместе с Нитишем Кумаром Редди, на счету которого 26 ранов, он добавил 69 ранов за 30 мячей в партнёрстве за седьмой викет.

Варма и Редди изменили ход погони

За пять оверов до конца Индии нужно было набрать ещё 68 ранов. Капитан Новой Зеландии Митчелл Сантнер к тому моменту существенно усложнил задачу соперникам: его показатель составлял четыре викета за 21 ран. Однако в заключительных трёх оверах Варма и Редди результативно сыграли против быстрых боулеров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Варма дважды выбил четвёрки после подач Джейкоба Даффи, а затем против Натана Смита оформил три четвёрки и шестёрку. Перед последним овером Индии оставалось набрать 11 ранов. Варма заработал четвёрку вторым мячом овера Даффи, а победные раны Редди набрал ударом в сторону mid-on.

Филлипс и Джейкобс набрали 116 ранов в партнёрстве

Ранее Новая Зеландия завершила свой иннингс со 180 ранами за пять викетов. В начале матча индийские быстрые боулеры ограничили хозяев 43 ранами за три викета в пауэрплее. Однако Гленн Филлипс, набравший 70 ранов, и Бевон Джейкобс с 58 ранами сформировали партнёрство в 116 ранов за четвёртый викет.

Филлипс оформил вторую подряд полсотню, выбив четыре четвёрки и четыре шестёрки. Аршдип Сингх взял два викета за 33 рана, а Майкл Брейсвелл в конце иннингса набрал 10 ранов с двух мячей. Индия сможет досрочно выиграть серию, если победит в матче в Веллингтоне во вторник.

Читай нас в