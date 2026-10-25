在克赖斯特彻奇，印度板球队在Twenty20系列赛的一场比赛中以四个三柱门的优势击败新西兰。印度队追逐181分的目标，并在比赛结束前一球达成，以2比0领先五场系列赛。

据Cyprus Mail报道，蒂拉克·瓦尔马在这场胜利中发挥了关键作用，得到51分，并在25个球后完成半百。他与得到26分的尼蒂什·库马尔·雷迪在第七个三柱门的搭档中30个球得到69分。

瓦尔马和雷迪改变了追分形势

比赛还剩五个回合时，印度仍需得到68分。新西兰队长米切尔·桑特纳此前大幅增加了对手的难度：他的数据为21分取4个三柱门。然而，在最后三个回合中，瓦尔马和雷迪面对快速投球手高效得分。

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瓦尔马面对雅各布·达菲的投球两次打出四分，随后面对内森·史密斯打出三个四分和一个六分。最后一个回合前，印度还需11分。瓦尔马在达菲该回合的第二球得到四分，雷迪则以一记击向mid-on方向的击球拿下制胜分。

菲利普斯和雅各布斯在搭档中得到116分

此前，新西兰以180分失5个三柱门结束本方局数。比赛开始阶段，印度快速投球手在强攻阶段将主队限制在43分失3个三柱门。不过，得到70分的格伦·菲利普斯和得到58分的贝冯·雅各布斯在第四个三柱门的搭档中拿下116分。

菲利普斯连续第二场完成半百，打出四个四分和四个六分。阿尔什迪普·辛格以33分取2个三柱门，迈克尔·布雷斯韦尔在局末两个球得到10分。如果印度在周二惠灵顿的比赛中获胜，就能提前赢得系列赛。

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