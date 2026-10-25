Brytyjski bokser Dalton Smith obronił tytuł mistrza świata WBC w wadze junior półśredniej w Sheffield w Wielkiej Brytanii, pokonując Dominikańczyka Alberto Puello niejednogłośną decyzją sędziów. Pojedynek w Utilita Arena zakończył się punktacją 115:113, 115:113 na korzyść Smitha oraz 116:112 na korzyść Puello.

Dla 29-letniego Smitha było to 20. zwycięstwo w zawodowej karierze, w której wciąż pozostaje niepokonany. Jak informuje BBC Sport, była to pierwsza obrona tytułu przez Brytyjczyka od zwycięstwa przez nokaut w piątej rundzie nad Subrielem Matiasem w Brooklynie w styczniu.

Przebieg pojedynku

Smith wyszedł na ring w niebiesko-białych barwach swojego ulubionego klubu piłkarskiego Sheffield Wednesday. Walka rozpoczęła się ostrożnie: obaj zawodnicy uważnie bronili się i stosowali kontrataki. Puello, który boksuje z pozycji mańkuta, w szóstej rundzie zadał serię prostych ciosów lewą ręką.

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W dziewiątej rundzie Smith wyprowadził podwójny dżab i prawy hak, na co Puello odpowiedział podbródkowym i ciosem na korpus. W końcowych rundach Smith, mający rozcięcie pod prawym okiem, wymieniał ciosy z przeciwnikiem. BBC Sport zauważa, że Brytyjczyk mógł mieć przewagę w niektórych fragmentach dzięki wyższemu tempu pracy.

Dalsze plany

Pojedynek pierwotnie planowano na czerwiec, lecz został przełożony z powodu kontuzji łokcia Smitha. Dla Puello, którego BBC Sport nazywa dwukrotnym mistrzem świata, porażka była drugą w zawodowej karierze.

Po zwycięstwie nad obowiązkowym pretendentem Smith może celować w duże walki w swojej kategorii wagowej. Wśród potencjalnych rywali BBC Sport wymienia niepokonanego Amerykanina Shakura Stevensona, mistrza WBA Gary'ego Antuanne'a Russella oraz Brytyjczyka Adama Azima. Smith wcześniej mówił, że chciałby stoczyć walkę na stadionie Hillsborough w 2027 roku.

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