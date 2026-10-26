Real Madryt pokonał Barcelonę 2:1 dzięki dubletowi Mbappé — France 24

W Hiszpanii Real Madryt pokonał Barcelonę 2:1 w meczu La Ligi. Dublet Kyliana Mbappé zapewnił madryckiej drużynie zwycięstwo. Jak podaje France 24, spotkanie odbyło się 25 października 2026 roku w Barcelonie.

Dublet Mbappé

Francuski piłkarz strzelił oba gole Realu w tym spotkaniu. France 24 zaznacza, że wynik zaostrzył walkę o tytuł mistrzowski w La Lidze.

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Mecz w Barcelonie

Na zdjęciu do materiału wideo Mbappé świętuje pierwszego gola swojej drużyny. Materiał opublikowano 26 października 2026 roku; trwa on 4 minuty i 55 sekund, a jako autora wskazano L'Equipe TV.

Inne wyniki w wydaniu

W tym samym wydaniu sportowym France 24 poinformował, że Marsylia pokonała Le Havre 4:3 w Ligue 1. W Formule 1 Kimi Antonelli odniósł dziewiąte zwycięstwo w Grand Prix w sezonie, a Christo Popov wygrał French Open w badmintonie i ma zostać światowym numerem jeden.

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