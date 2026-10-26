«Реал Мадрид» обыграл «Барселону» 2:1 благодаря дублю Мбаппе — France 24

В Испании мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в матче Ла Лиги. Дубль Килиана Мбаппе принес мадридцам победу. По данным France 24, игра состоялась 25 октября 2026 года в Барселоне.

Дубль Мбаппе

Французский футболист забил оба мяча «Реала» в этом поединке. France 24 отмечает, что результат сделал борьбу за чемпионский титул в Ла Лиге более плотной.

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Матч в Барселоне

На фото к видеосюжету Мбаппе празднует первый гол своей команды. Сюжет был опубликован 26 октября 2026 года; его продолжительность составляет 4 минуты 55 секунд, а автором указан L'Equipe TV.

Другие результаты выпуска

В том же спортивном выпуске France 24 сообщил, что «Марсель» в Лиге 1 обыграл «Гавр» со счетом 4:3. В Формуле-1 Кими Антонелли одержал девятую победу на Гран-при сезона, а Кристо Попов выиграл Открытый чемпионат Франции по бадминтону и должен стать первой ракеткой мира.

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