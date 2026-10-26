Polski pomocnik Jakub Moder wrócił na boisko w Holandii po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. W meczu ligi holenderskiej z PSV, zakończonym wynikiem 1:1, piłkarz Feyenoordu wszedł z ławki rezerwowych w 89. minucie, informuje Interia Sport.

Powrót po operacji

Mecz Feyenoordu z PSV odbył się 25 października. Trener rotterdamskiego klubu Giovanni van Bronckhorst wprowadził Modera pod koniec spotkania.

Pomocnik ostatni raz pojawił się na boisku 12 kwietnia. Po urazie kolana przeszedł operację i nie grał przez ponad pół roku. Z powodu kontuzji Moder opuścił również wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski oraz początek klubowego sezonu 2026/2027.

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Po meczu Feyenoord opublikował w mediach społecznościowych wybór zdjęć i nagrań wideo z powrotu zawodnika. W podpisie klub zaznaczył, że tęsknił za Kubą, i powitał go z powrotem na boisku.

Historia kontuzji piłkarza

Moder dołączył do Feyenoordu w 2025 roku. Wcześniej grał w angielskim Brighton, gdzie doznał zerwania więzadła krzyżowego. Według publikacji powrót do zdrowia po tamtym urazie trwał 576 dni.

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