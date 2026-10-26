Польский полузащитник Якуб Модер вернулся на поле в Нидерландах после длительного перерыва из-за травмы колена. В матче чемпионата Нидерландов против ПСВ, завершившемся со счетом 1:1, футболист «Фейеноорда» вышел на замену на 89-й минуте, сообщает Interia Sport.

Возвращение после операции

Матч «Фейеноорда» с ПСВ состоялся 25 октября. Тренер роттердамского клуба Джованни ван Бронкхорст выпустил Модера в конце игры.

В последний раз полузащитник выходил на поле 12 апреля. После травмы колена он перенес операцию и не играл более полугода. Из-за повреждения Модер также пропустил сентябрьско-октябрьский сбор сборной Польши и начало клубного сезона 2026/2027.

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После матча «Фейеноорд» опубликовал в социальных сетях подборку фотографий и видео с возвращением игрока. В подписи клуб отметил, что скучал по Кубе, и поприветствовал его возвращение на поле.

История травм футболиста

Модер присоединился к «Фейеноорду» в 2025 году. Ранее он играл за английский «Брайтон», где получил разрыв крестообразной связки. По данным издания, восстановление после той травмы длилось 576 дней.

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