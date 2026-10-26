Півзахисник Якуб Модер повернувся на поле у матчі Феєнорда — Interia Sport

Польський півзахисник Якуб Модер повернувся на поле в Нідерландах після тривалої перерви через травму коліна. У матчі чемпіонату Нідерландів проти ПСВ, який завершився з рахунком 1:1, футболіст Феєнорда вийшов на заміну на 89-й хвилині, повідомляє Interia Sport.

Повернення після операції

Матч Феєнорда з ПСВ відбувся 25 жовтня. Тренер роттердамського клубу Джованні ван Бронкгорст випустив Модера наприкінці гри.

Востаннє півзахисник виходив на поле 12 квітня. Після травми коліна він переніс операцію та не грав понад пів року. Через ушкодження Модер також пропустив вереснево-жовтневий збір збірної Польщі та початок клубного сезону 2026/2027.

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Після матчу Феєнорд опублікував у соцмережах добірку кадрів і відео з поверненням гравця. У підписі клуб зазначив, що сумував за Кубою та привітав його з поверненням на поле.

Історія травм футболіста

Модер приєднався до Феєнорда у 2025 році. Раніше він грав за англійський Брайтон, де зазнав розриву хрестоподібної зв’язки. За даними видання, відновлення після того ушкодження тривало 576 днів.

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