Гонщик Алекс Данн провів тест IndyCar в Алабамі — BBC Sport

Ірландський гонщик Алекс Данн провів тест автомобіля IndyCar команди Dale Coyne Racing на трасі Barber Motorsports Park у штаті Алабама, США. 20-річний пілот, який бореться за титул у Формулі-2, розглядає можливий перехід до американської серії у 2027 році, повідомляє BBC Sport.

Результат тесту

Данн показав найкращий час у ранковій сесії, у якій також брав участь народжений у США Конор Дейлі. Разом із Данном у понеділок тестувався американський підліток Нікіта Джонсон.

Після заїздів Данн сказав, що йому сподобалися автомобіль і траса. За його словами, IndyCar має значно більшу потужність і притискну силу, ніж техніка, до якої він звик. Гонщик також зазначив, що швидко почувався комфортно за кермом і був найшвидшим у ранковій сесії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Боротьба за титул Формули-2

Данн є юніором Alpine та проводить другий сезон у Формулі-2 — серії підтримки етапів Формули-1. У нинішньому сезоні він здобув одну перемогу та дев’ять подіумів. За два раунди до завершення чемпіонату — у Катарі та Абу-Дабі — ірландець відстає на 18 очок від лідера Рафаеля Камари, який має дебютувати у Формулі-1 у 2027 році.

У Формулі-1 обмежена кількість місць на сезон 2027 року. Данна також пов’язують із можливим третім сезоном у Формулі-2, однак у разі перемоги в чемпіонаті він не зможе повернутися до серії наступного року. Dale Coyne Racing ще не оголосила своїх планів щодо складу пілотів на 2027 рік.

Данн наголосив, що його головною метою залишається Формула-1. Водночас він назвав IndyCar серією, яка завжди його цікавила, і потенційною альтернативою, якщо шлях до Формули-1 стане складнішим.

Читай нас у