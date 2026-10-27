Irlandzki kierowca Alex Dunne testował samochód IndyCar zespołu Dale Coyne Racing na torze Barber Motorsports Park w stanie Alabama w USA. 20-letni kierowca, który walczy o tytuł w Formule 2, rozważa możliwe przejście do amerykańskiej serii w 2027 roku, podaje BBC Sport.

Wynik testu

Dunne uzyskał najlepszy czas w porannej sesji, w której uczestniczył również urodzony w USA Conor Daly. W poniedziałek razem z Dunne’em testował także amerykański nastolatek Nikita Johnson.

Po przejazdach Dunne powiedział, że spodobały mu się samochód i tor. Według niego IndyCar ma znacznie większą moc i docisk aerodynamiczny niż maszyny, do których jest przyzwyczajony. Kierowca zaznaczył również, że szybko poczuł się komfortowo za kierownicą i był najszybszy w porannej sesji.

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Walka o tytuł w Formule 2

Dunne jest juniorem Alpine i rozgrywa drugi sezon w Formule 2, serii towarzyszącej rundom Formuły 1. W obecnym sezonie odniósł jedno zwycięstwo i zdobył dziewięć miejsc na podium. Na dwa rundy przed końcem mistrzostw — w Katarze i Abu Zabi — Irlandczyk traci 18 punktów do lidera Rafaela Camary, który ma zadebiutować w Formule 1 w 2027 roku.

Liczba miejsc w Formule 1 na sezon 2027 jest ograniczona. Dunne jest również łączony z możliwym trzecim sezonem w Formule 2, jednak w przypadku zdobycia mistrzostwa nie będzie mógł wrócić do serii w następnym roku. Dale Coyne Racing nie ogłosił jeszcze planów dotyczących składu kierowców na 2027 rok.

Dunne podkreślił, że jego głównym celem pozostaje Formuła 1. Jednocześnie nazwał IndyCar serią, która zawsze go interesowała, oraz potencjalną alternatywą, jeśli droga do Formuły 1 stanie się trudniejsza.

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