Naomi Osaka pokonała Jasmine Paolini w Tokio — Interia Sport

Naomi Osaka pokonała Jasmine Paolini 6:3, 7:6(4) w meczu turnieju WTA 500 w Tokio w Japonii. Japonka, trenowana przez polskiego specjalistę Tomasza Wiktorowskiego, w drugim secie wyszła z trudnej sytuacji przy własnym serwisie i doprowadziła spotkanie do tie-breaka. Poinformował o tym Interia Sport.

Przewaga Osaki w pierwszym secie

Osaka aktywnie rozpoczęła pojedynek, przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 3:0. Paolini zdołała wyrównać wynik, jednak następne trzy gemy z rzędu wygrała Japonka — 6:3.

W drugiej partii tenisistki przez długi czas utrzymywały własne podania. Przy stanie 2:2 Osaka wykorzystała break point po błędzie rywalki z forhendu, jednak Paolini wkrótce odpowiedziała przełamaniem powrotnym.

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Break pointy i tie-break

Przy stanie 3:3 Paolini poprosiła o przerwę medyczną z powodu bólu palca lewej stopy. Po udzieleniu pomocy wróciła na kort i pod koniec seta miała przewagę 40:0 przy serwisie Osaki, gdy było 6:5. Włoszka nie wykorzystała jednak break pointów, a Osaka wyrównała stan w partii.

W tie-breaku Osaka zwyciężyła 7:4, zapewniając sobie awans do następnej rundy, w której zagra z Mią Pohankovą. Paolini ma polskie korzenie: jej matka pochodzi z Polski, a babcia, według publikacji, nadal mieszka w kraju.

Było to drugie bezpośrednie spotkanie Osaki i Paolini. W czwartej rundzie turnieju w Miami w 2025 roku zwyciężyła Włoszka — 3:6, 6:4, 6:3.

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