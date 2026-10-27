大阪直美在东京击败贾斯明·保利尼 — Interia Sport

在日本东京举行的WTA 500赛事中，大阪直美以6:3、7:6(4)击败贾斯明·保利尼。这位由波兰教练托马什·维克托罗夫斯基执教的日本网球选手，在第二盘自己的发球局遭遇危险局面后成功化解，并将比赛带入抢七。据Interia Sport报道。

大阪直美在首盘占优

大阪直美积极展开比赛，完成破发并以3:0领先。保利尼成功追平比分，但随后日本选手连赢三局，以6:3拿下首盘。

第二盘中，两位选手长时间保住各自的发球局。比分为2:2时，大阪直美利用对手正手失误兑现破发点，但保利尼很快回破。

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破发点与抢七

比分为3:3时，保利尼因左脚脚趾疼痛请求医疗暂停。接受治疗后，她回到球场，并在盘末比分6:5时大阪直美的发球局中以40:0领先。然而，这位意大利选手未能兑现破发点，大阪直美将该盘比分追平。

大阪直美在抢七中以7:4获胜，晋级下一轮，她将对阵米娅·波汉科娃。保利尼有波兰血统：她的母亲来自波兰，而据该媒体报道，她的祖母至今仍住在该国。

这是大阪直美与保利尼的第二次交手。2025年迈阿密赛事第四轮中，意大利选手以3:6、6:4、6:3获胜。

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