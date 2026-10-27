Наоми Осака обыграла Жасмин Паолини в Токио — Interia Sport

Наоми Осака победила Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:6(4) в матче турнира WTA 500 в Токио, Япония. Японская теннисистка, которую тренирует польский специалист Томаш Викторовский, во втором сете отыгралась после опасной ситуации на своей подаче и довела встречу до тай-брейка. Об этом сообщает Interia Sport.

Преимущество Осаки в первом сете

Осака активно начала поединок, сделала брейк и повела 3:0. Паолини удалось сравнять счёт, однако затем три гейма подряд выиграла японка — 6:3.

Во второй партии теннисистки долго удерживали свои подачи. При счёте 2:2 Осака реализовала брейк-пойнт после ошибки соперницы на форхэнде, однако Паолини вскоре ответила обратным брейком.

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Брейк-пойнты и тай-брейк

При счёте 3:3 Паолини попросила медицинскую паузу из-за боли в пальце левой стопы. После оказания помощи она вернулась на корт и в концовке сета имела преимущество 40:0 на подаче Осаки при счёте 6:5. Однако итальянка не реализовала брейк-пойнты, а Осака сравняла счёт в партии.

На тай-брейке Осака победила 7:4, оформив выход в следующий раунд, где сыграет с Мией Поганковой. У Паолини польские корни: её мать родом из Польши, а бабушка, по данным издания, до сих пор живёт в стране.

Это была вторая очная встреча Осаки и Паолини. В четвёртом круге турнира в Майами в 2025 году победила итальянка — 3:6, 6:4, 6:3.

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