Szachtar – Dynamo: gdzie i kiedy obejrzeć mecz 1/8 finału Pucharu Ukrainy

„Szachtar” z Doniecka i „Dynamo” z Kijowa zmierzą się w 1/8 finału Pucharu Ukrainy w sezonie 2026/27. Mecz odbędzie się we Lwowie na stadionie „Arena Lwów”, a zwycięzca tego pojedynku awansuje do ćwierćfinału turnieju. Transmisję będzie można obejrzeć w telewizji, na platformach OTT oraz bezpłatnie w Internecie.

Mecz pomiędzy „Szachtarem” a „Dynamo” rozpocznie się o godz. 18:00 czasu kijowskiego. Drużyny zagrają na stadionie „Arena Lwów”.

Głównym sędzią spotkania został Wiktor Kopiewski.

Transmisję na żywo z „Klasycznego” pokaże kanał telewizyjny UPL.TV. Mecz będzie można również obejrzeć na platformach OTT, między innymi:

MEGOGO;

Kyivstar TV;

Vodafone TV;

SWEET.TV;

inne serwisy partnerskie.

Bezpłatna transmisja online będzie dostępna na oficjalnym kanale UPL TV na YouTube.

W poprzedniej rundzie Pucharu Ukrainy „Szachtar” pewnie pokonał „Wilchowce” wynikiem 3:0. Kijowskie „Dynamo” pokonało winnicką „Nywę” minimalną przewagą — 1:0.

Teraz drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu, które wyłoni jednego z uczestników ćwierćfinału.

Jeśli po regulaminowym czasie gry wynik będzie remisowy, drużyny od razu przystąpią do serii rzutów karnych — bez dogrywki.

W poprzedniej edycji Pucharu Ukrainy „Szachtar” i „Dynamo” również zmierzyły się w 1/8 finału. Wtedy zwycięstwo odnieśli kijowianie wynikiem 2:1, a później „Dynamo” wygrało cały turniej.

Przypomnijmy, że finał Międzykontynentalnego Pucharu FIFA 2026 odbędzie się 16 grudnia na stadionie „Ahmed bin Ali” w Al-Rayyan w Katarze.

Przypomnijmy, że piłkarz Robert Lewandowski kibicował „Barcelonie” podczas meczu Ligi Mistrzów z PSG. W relacjach na Instagramie opublikował zdjęcie ekranu telewizyjnego z ujęciem z 29. minuty meczu przy wyniku 0:0 i napisał: „Vamos Barcelona”.

PSG pokonało „Barcelonę” wynikiem 4:2 w Paryżu w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Po tym spotkaniu kataloński klub poniósł pierwszą oficjalną porażkę w sezonie.

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