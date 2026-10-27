Luis de la Fuente i Pere Romeu zostali najlepszymi trenerami roku

Trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente oraz trener kobiecej drużyny „Barcelony” Pere Romeu zostali uznani za najlepszych trenerów roku w swoich kategoriach.

De la Fuente otrzymał nagrodę wśród trenerów drużyn męskich, a Romeu został najlepszym trenerem w piłce nożnej kobiet.

Nagrody wręczył były trener Liverpoolu i Walencji Rafael Benitez.

Romeu wyprzedził Jonathana Giraldesa (Lyon), Andre Jeglerza (Manchester City), Nilsa Nielsena (reprezentacja Japonii) oraz Helenę Sadiku (Celtic/BEK Hecken).

Z kolei trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente wyprzedził w głosowaniu Vincenta Kompany'ego (Bayern), Mikel Arteuta (Arsenal), Luisa Enrique (PSG) oraz Unai Emery’ego (Aston Villa). Latem 2026 roku poprowadził „Furia Roja” do złotego medalu na mistrzostwach świata.

To jego pierwsze wyróżnienie tego rangi podczas ceremonii wręczenia „Złotej Piłki”.

Źródło: Ballon d'Or

Wcześniej Tuchel pogratulował Kane’owi zdobycia Złotej Piłki 2026 i stwierdził, że Anglii się poszczęściło.

Przypomnijmy, że napastnik Bayernu Monachium Harry Kane po raz pierwszy w karierze zdobył Złotą Piłkę.

Wcześniej magazyn „France Football” opublikował listę 30 kandydatów do nagrody „Złotej Piłki” w 2026 roku.

Podczas ceremonii wręczenia Złotej Piłki w Londynie w Wielkiej Brytanii Alexia Putellas z London City Lionesses po raz trzeci w karierze zdobyła tę nagrodę za sezon 2025/2026. Drugie miejsce zajęła polska piłkarka „Barcelony” Ewa Pajór.

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