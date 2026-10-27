Луис де ла Фуэнте и Пере Ромеу признаны лучшими тренерами года

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и тренер женской команды «Барселоны» Пера Ромеу были признаны лучшими тренерами года в своих категориях.

Де ла Фуэнте получил награду среди тренеров мужских команд, а Ромеу стал лучшим в женском футболе.

Награды вручил бывший тренер «Ливерпуля» и «Валенсии» Рафаэль Бенитес.

Ромеу опередил Хонатана Хиральдеса («Лион»), Андре Йеглерца («Манчестер Сити»), Нильса Нильсена (сборная Японии) и Елену Садику («Селтик»/«БЭК Хекен»)

В свою очередь, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте обошел в голосовании Венсана Компани (Бавария), Микеля Артету (Арсенал), Луиса Энрике (ПСЖ) и Унаи Эмери (Астон Вилла). Летом 2026 года он привел «Фурию Роха» к «золоту» чемпионата мира.

Это его первое признание такого уровня на церемонии «Золотого мяча».

Источник: Ballon d'Or

До этого Тухель поздравил Кейна с «Золотым мячом» 2026 года и заявил, что Англии повезло.

Напомним, нападающий «Баварии» Гарри Кейн впервые в карьере выиграл «Золотой мяч».

Ранее журнал France Football обнародовал список из 30 претендентов на получение премии «Золотой мяч» в 2026 году.

На церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне, Великобритания, Алексия Путельяс из «London City Lionesses» в третий раз в карьере стала обладательницей награды за сезон 2025/2026. Польская футболистка «Барселоны» Ева Пайор заняла второе место.

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