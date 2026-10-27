路易斯·德·拉·富恩特和佩雷·罗梅乌当选年度最佳教练

西班牙国家队主教练路易斯·德拉富恩特和巴塞罗那女足主教练佩雷·罗梅乌分别被评为各自类别中的年度最佳教练。

德拉富恩特在男子球队教练组中获此殊荣，而罗梅乌则成为女子足球领域的最佳教练。

奖项由前利物浦和瓦伦西亚主教练拉斐尔·贝尼特斯颁发。

罗梅乌力压乔纳坦·希拉尔德斯（里昂）、安德烈·耶格勒茨（曼城）、尼尔斯·尼尔森（日本国家队）和埃琳娜·萨迪库（凯尔特人/贝克·赫肯）

与此同时，西班牙国家队主教练路易斯·德拉富恩特在投票中力压文森特·孔帕尼（拜仁慕尼黑）、米克尔·阿尔特塔（阿森纳）、 路易斯·恩里克（巴黎圣日耳曼）和乌奈·埃梅里（阿斯顿维拉）。2026年夏天，他率领“红色风暴”夺得了世界杯冠军。

这是他首次在“金球奖”颁奖典礼上获得如此级别的认可。

来源：金球奖

此前，图赫尔曾祝贺凯恩荣获2026年金球奖，并表示英格兰队很幸运。

值得一提的是，拜仁前锋哈里·凯恩职业生涯首次荣膺金球奖。

此前，《法国足球》杂志公布了2026年“金球奖”的30人候选名单。

在英国伦敦举行的金球奖颁奖典礼上，来自伦敦城女狮队的阿莱克西娅·普特利亚斯第三次荣膺该奖项，表彰其在2025/2026赛季的卓越表现。 巴塞罗那队的波兰女足球员埃娃·帕约尔获得亚军。

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