«Шахтер» — «Динамо»: где и когда смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» встретятся в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2026/27. Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», а победитель противостояния выйдет в четвертьфинал турнира. Трансляцию можно будет посмотреть по телевидению, на OTT-платформах и бесплатно онлайн.

Поединок между «Шахтером» и «Динамо» начнётся в 18:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Арена Львов».

Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский.

Прямую трансляцию «Классического» покажет телеканал UPL.TV. Также матч можно будет посмотреть на OTT-платформах, среди которых:

MEGOGO;

Киевстар ТВ;

Vodafone TV;

SWEET.TV;

другие сервисы-партнеры.

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале УПЛ ТВ.

В предыдущем раунде Кубка Украины «Шахтер» уверенно победил «Вильховцы» со счётом 3:0. Киевское «Динамо» одолело винницкую «Ниву» с минимальным преимуществом — 1:0.

Теперь команды встретятся в очном противостоянии, которое определит одного из участников четвертьфинала.

Если основное время матча завершится вничью, команды сразу проведут серию пенальти — без дополнительного времени.

В предыдущем розыгрыше Кубка Украины «Шахтер» и «Динамо» также встречались на стадии 1/8 финала. Тогда победу одержали киевляне со счётом 2:1, а впоследствии «Динамо» выиграло и весь турнир.

Напомним, финал Межконтинентального кубка ФИФА 2026 года состоится 16 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне, Катар.

Напомним, футболист Роберт Левандовский поддержал «Барселону» во время матча Лиги чемпионов против ПСЖ. В сторис в Instagram он опубликовал фото телеэкрана с кадром игры на 29-й минуте при счёте 0:0 и написал: «Vamos Barcelona».

ПСЖ победил «Барселону» со счётом 4:2 в Париже в матче третьего тура Лиги чемпионов. После этой игры каталонский клуб потерпел первое официальное поражение в сезоне.

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