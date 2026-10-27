Ирландский гонщик Алекс Данн провёл тест автомобиля IndyCar команды Dale Coyne Racing на трассе Barber Motorsports Park в штате Алабама, США. 20-летний пилот, который борется за титул в Формуле-2, рассматривает возможный переход в американскую серию в 2027 году, сообщает BBC Sport.

Результат теста

Данн показал лучшее время в утренней сессии, в которой также участвовал родившийся в США Конор Дейли. Вместе с Данном в понедельник тестировался американский подросток Никита Джонсон.

После заездов Данн сказал, что ему понравились автомобиль и трасса. По его словам, IndyCar обладает значительно большей мощностью и прижимной силой, чем техника, к которой он привык. Гонщик также отметил, что быстро почувствовал себя комфортно за рулём и был самым быстрым в утренней сессии.

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Борьба за титул Формулы-2

Данн является юниором Alpine и проводит второй сезон в Формуле-2 — серии поддержки этапов Формулы-1. В нынешнем сезоне он одержал одну победу и завоевал девять подиумов. За два раунда до завершения чемпионата — в Катаре и Абу-Даби — ирландец отстаёт на 18 очков от лидера Рафаэля Камары, который должен дебютировать в Формуле-1 в 2027 году.

В Формуле-1 ограниченное число мест на сезон 2027 года. Данна также связывают с возможным третьим сезоном в Формуле-2, однако в случае победы в чемпионате он не сможет вернуться в серию в следующем году. Dale Coyne Racing ещё не объявила свои планы относительно состава пилотов на 2027 год.

Данн подчеркнул, что его главной целью остаётся Формула-1. В то же время он назвал IndyCar серией, которая всегда его интересовала, и потенциальной альтернативой, если путь в Формулу-1 станет сложнее.

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