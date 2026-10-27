爱尔兰赛车手亚历克斯·邓恩在美国阿拉巴马州的巴伯赛车公园赛道测试了Dale Coyne Racing车队的IndyCar赛车。这位20岁的车手正在争夺二级方程式冠军，并考虑在2027年可能转投美国系列赛，BBC Sport报道。

测试结果

邓恩在上午的测试环节中跑出最快圈速，出生于美国的康纳·戴利也参加了该环节。美国青少年尼基塔·约翰逊周一也与邓恩一同参加测试。

测试结束后，邓恩表示他喜欢这辆赛车和这条赛道。他说，IndyCar赛车的动力和下压力远高于他所习惯的赛车。该车手还指出，他很快就适应了驾驶，并在上午的测试环节中最快。

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二级方程式冠军之争

邓恩是Alpine青训车手，目前正在参加他的第二个二级方程式赛季，这是一级方程式分站赛的支持赛事。本赛季，他取得了一场胜利和九次登上领奖台。在锦标赛还剩两站——卡塔尔和阿布扎比——时，这位爱尔兰车手落后领跑者拉斐尔·卡马拉18分，后者预计将于2027年在一级方程式完成首秀。

一级方程式2027赛季的席位数量有限。邓恩也与可能的第三个二级方程式赛季有关联，不过如果他赢得冠军，就无法在下一年重返该系列赛。Dale Coyne Racing尚未宣布其2027年车手阵容计划。

邓恩强调，一级方程式仍是他的主要目标。同时，他称IndyCar是一个一直令他感兴趣的系列赛，如果通往一级方程式的道路变得更加困难，它将是一个潜在的替代选择。

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