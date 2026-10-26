Caroline Weir na 25. miejscu rankingu Ballon d’Or — BBC Sport

W Szkocji piłkarka Caroline Weir zajęła 25. miejsce w rankingu Ballon d'Or najlepszych zawodniczek świata. Tego samego dnia 31-letnia pomocniczka znalazła się na krótkiej liście Scottish Women's Football Awards 2026, informuje BBC Sport.

Drugie nominowanie z rzędu

Dla Weir jest to drugi rok z rzędu wśród nominowanych do Ballon d'Or. W ubiegłym roku zajęła 30. pozycję. Latem piłkarka przeszła z Realu Madryt do Lyonu.

W Scottish Women's Football Awards Weir została nominowana do tytułu najlepszej zawodniczki roku reprezentacji Szkocji. Na krótkiej liście znalazły się również pomocniczka Chelsea Erin Cuthbert, skrzydłowa Branna Lauren Davidson oraz napastniczka Kathleen McGovern, która latem zamieniła Hibernian na Newcastle United.

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Inne nominacje

Ukraińska piłkarka Glasgow City Nicole Kozlova ubiega się o nagrodę dla najlepszej zawodniczki SWPL 1. W maju została uznana zawodniczką sezonu przez PFA Scotland. Rywalkami Kozlovej będą Saoirse Noonan z Celticu, Katie Wilkinson z Rangers oraz Georgia Timms, która latem przeszła z Hearts do Ipswich Town.

Główna trenerka Manchesteru United Eva Olid jest nominowana do tytułu trenerki roku SWPL. W poprzednim sezonie Hiszpanka poprowadziła Hearts do pierwszego w historii tytułu Szkockiej Kobiecej Premier League, a także otrzymała wyróżnienie trenerki sezonu od PFA Scotland.

Wśród innych kandydatek i kandydatów do nagrody trenerskiej są Leanne Crichton z Rangers, Joelle Murray z Hibernian oraz Jack Beesley, który przywrócił Spartans do najwyższej ligi. Zwycięzcy Scottish Women's Football Awards zostaną ogłoszeni 28 listopada na Hampden Park.

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