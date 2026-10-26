Кэролайн Вир заняла 25-е место в рейтинге Ballon d’Or — BBC Sport

В Шотландии футболистка Кэролайн Вир заняла 25-е место в рейтинге Ballon d'Or лучших игроков мира. В тот же день 31-летняя полузащитница вошла в шорт-лист Scottish Women's Football Awards 2026, сообщает BBC Sport.

Вторая номинация подряд

Для Вир это второй год подряд среди номинанток Ballon d'Or. В прошлом году она заняла 30-ю позицию. Летом футболистка перешла из мадридского «Реала» в «Лион».

На Scottish Women's Football Awards Вир номинирована на звание лучшей игрока года в составе сборной Шотландии. В шорт-лист также вошли полузащитница «Челси» Эрин Катберт, вингер «Бранна» Лорен Дэвидсон и нападающая Кэтлин Макговерн, которая летом сменила «Хиберниан» на «Ньюкасл Юнайтед».

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Другие номинации

Украинская футболистка «Глазго Сити» Николь Козлова претендует на награду лучшей игроку SWPL 1. В мае ее признали игроком сезона по версии PFA Scotland. Соперницами Козловой будут Саорс Нунан из «Селтика», Кэти Уилкинсон из «Рейнджерс» и Джорджия Тиммс, которая летом перешла из «Хартс» в «Ипсвич Таун».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ева Олид номинирована на звание тренера года SWPL. В прошлом сезоне испанка привела «Хартс» к первому титулу Шотландской женской премьер-лиги, а также получила награду тренера сезона от PFA Scotland.

Среди других претендентов на тренерскую награду — Линн Крихтон из «Рейнджерс», Жоэль Мюррей из «Хиберниана» и Джек Бизли, который вернул «Спартанс» в высший дивизион. Победителей Scottish Women's Football Awards объявят 28 ноября на «Хэмпден Парке».

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