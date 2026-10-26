卡罗琳·威尔位列金球奖第25名——BBC体育

在苏格兰，足球运动员卡罗琳·威尔在世界最佳球员金球奖排名中位列第25名。同日，这名31岁的中场球员入围2026年苏格兰女子足球奖短名单，BBC体育报道。

连续第二次提名

这是威尔连续第二年入围金球奖提名名单。去年，她排名第30位。今夏，这名球员从皇家马德里转会至里昂。

在苏格兰女子足球奖中，威尔获得苏格兰国家队年度最佳球员提名。短名单还包括切尔西中场埃琳·卡斯伯特、布兰边锋劳伦·戴维森，以及前锋凯瑟琳·麦戈文；麦戈文今夏从希伯尼安转会至纽卡斯尔联。

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其他提名

效力于格拉斯哥城的乌克兰足球运动员妮科尔·科兹洛娃正在角逐SWPL 1年度最佳球员奖。5月，她被PFA苏格兰评为赛季最佳球员。科兹洛娃的竞争对手将是凯尔特人的索尔斯·努南、流浪者的凯蒂·威尔金森，以及今夏从哈茨转会至伊普斯维奇镇的乔治娅·蒂姆斯。

曼彻斯特联主教练埃娃·奥利德获得SWPL年度最佳教练提名。上赛季，这位西班牙人带领哈茨赢得队史首个苏格兰女子超级联赛冠军，并获得PFA苏格兰赛季最佳教练奖。

其他教练奖候选人包括流浪者的琳恩·克里奇顿、希伯尼安的乔埃尔·默里，以及带领斯巴达人重返顶级联赛的杰克·比斯利。苏格兰女子足球奖获奖者将于11月28日在汉普登公园公布。

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