Seattle Seahawks pokonali Kansas City Chiefs 20:3 w niedzielnym wieczornym meczu NFL, zadając rywalom pierwszą porażkę od początku sezonu. Skrzydłowy Jaxon Smith-Njigba zanotował dziewięć chwytów na 150 jardów i zdobył przyłożenie, informuje Sky Sports.

Rozgrywający Seahawks Sam Darnold uzyskał 257 jardów podaniami i zaliczył podanie na przyłożenie. Po zwycięstwie bilans zespołu wynosi 4-3, a drużyna przerwała serię dwóch porażek. Chiefs ponieśli pierwszą porażkę w sezonie i mają bilans 5-1.

Przewaga Seattle do przerwy

Na początku drugiej kwarty Jason Myers wykorzystał field goal z 25 jardów po 33-jardowym podaniu Darnolda do Smitha-Njigby. Później Ty Okada przechwycił podanie Patricka Mahomesa adresowane do Jalena Royalsa. Następnie Darnold znalazł Smitha-Njigbę w polu punktowym 28-jardowym podaniem, a Seahawks objęli prowadzenie 10:0.

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Pod koniec pierwszej połowy Darnold ponownie podał do Smitha-Njigby na 28 jardów, jednak podanie Darnolda w polu punktowym przechwycił Nohl Williams. Zwrócił piłkę na 64 jardy, ale Harrison Butker nie wykorzystał próby field goala z 58 jardów przed syreną.

Nieskuteczna gra ofensywna Chiefs

W drugiej połowie Myers powiększył przewagę Seahawks field goalem z 35 jardów. Chiefs odpowiedzieli jedynie 50-jardowym field goalem Butkera po stracie piłki przez Mahomesa przy trzeciej próbie. Na początku czwartej kwarty Butker nie trafił również z 45 jardów.

Emanuel Wilson zakończył mecz z 24 biegami na 100 jardów i przyłożeniem, zdobywając punkty po 21-jardowym biegu na 3 minuty i 47 sekund przed końcem spotkania. Mahomes uzyskał 165 jardów podaniami, zaliczył jedno przechwycenie i stracił piłkę. Kenneth Walker III, który przed meczem notował średnio 133 jardy na spotkanie, zdobył 36 jardów w 14 biegach. Travis Kelce zanotował cztery chwyty i zwiększył łączną liczbę chwytów w karierze do 1104, awansując na piąte miejsce w historii NFL.

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