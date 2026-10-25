Британский боксёр Далтон Смит в Шеффилде, Великобритания, защитил титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе, победив доминиканца Альберто Пуэльо раздельным решением судей. Поединок на Utilita Arena завершился со счётом 115:113, 115:113 в пользу Смита и 116:112 в пользу Пуэльо.

Для 29-летнего Смита это стала 20-я победа в профессиональной карьере, в которой он по-прежнему не потерпел ни одного поражения. Как сообщает BBC Sport, это была первая защита титула британца после победы нокаутом в пятом раунде над Субриэлем Матиасом в Бруклине в январе.

Ход поединка

Смит вышел на ринг в сине-белых цветах своего любимого футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей». Бой начался осторожно: оба спортсмена внимательно действовали в защите и использовали контратаки. Пуэльо, который боксирует в левосторонней стойке, в шестом раунде нанёс серию прямых ударов левой рукой.

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В девятом раунде Смит провёл двойной джеб и правый хук, на что Пуэльо ответил апперкотом и ударом по корпусу. В заключительных раундах Смит, имевший рассечение под правым глазом, обменивался ударами с соперником. BBC Sport отмечает, что британец мог иметь преимущество в отдельных эпизодах благодаря более высокому темпу работы.

Дальнейшие планы

Поединок первоначально планировали провести в июне, однако его перенесли из-за травмы локтя Смита. Для Пуэльо, которого BBC Sport называет двукратным чемпионом мира, это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

После победы над обязательным претендентом Смит может нацелиться на большие бои в своей весовой категории. Среди потенциальных соперников BBC Sport называет непобеждённого американца Шакура Стивенсона, чемпиона WBA Гари Антуанна Расселла и британца Адама Азима. Смит ранее заявлял, что хотел бы провести бой на стадионе «Хиллсборо» в 2027 году.

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