«Нэшвилл SC» победил «CF Montréal» со счетом 2:0 и впервые в своей истории завоевал Supporters’ Shield — награду для лучшей команды регулярного сезона MLS. После матча у «Нэшвилла» было 70 очков, а серия без поражений достигла семи игр.

Голы после перерыва

Как сообщает The Guardian, счет на 52-й минуте открыл Сэм Сарридж. 17-летний голкипер хозяев Самси Кейта, проводивший дебютный матч в MLS, отразил удар головой после подачи Рида Бейкера-Уайтинга, однако Сарридж первым сыграл на добивании. Этот гол стал для него 18-м в сезоне — больше всех в команде.

На 76-й минуте Хани Мухтар удвоил преимущество гостей. Он перехватил попытку защитника Брайана Веры выбить мяч, вошел в штрафную площадь и пробил — мяч после рикошета от Кейты оказался в воротах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Шансы «Монреаля»

В первом тайме у «Монреаля» было несколько моментов, но реализовать их не удалось. Удар головой Веры после углового на 21-й минуте прошел мимо дальней штанги. Позднее голкипер «Нэшвилла» Брайан Швейк справился со штрафным ударом Алексиса Санчеса и моментом Геннадия Синчука. Еще один шанс был у Данте Сили, который пробил выше ворот.

Для «Монреаля» это стало десятым поражением в последних 11 матчах. Команда уже лишилась шансов попасть в плей-офф MLS.

Читай нас в