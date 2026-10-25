Александр Волкановски победил Мовсара Евлоева техническим нокаутом в конце второго раунда главного боя турнира UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ. Австралиец нанес сопернику серию ударов в партере, после которых рефери Марк Годдард остановил поединок. Об этом сообщает BBC Sport.

Для 38-летнего Волкановски эта победа стала девятой в титульных боях UFC в полулегком весе. Он превзошел рекорд бразильца Жозе Алду, у которого было восемь таких побед. 32-летний Евлоев потерпел первое поражение в карьере.

Ход главного боя

В первом раунде Евлоев нанес больше акцентированных ударов и выполнил больше тейкдаунов, хотя Волкановски активно начал поединок. В начале второй пятиминутки австралийский боец попал в соперника и на мгновение отправил его на настил.

В заключительную минуту второго раунда Волкановски попал правым оверхендом, занял позицию сверху и продолжил атаку ударами. Евлоев не смог должным образом защищаться, поэтому рефери зафиксировал досрочную победу действующего чемпиона.

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Волкановски вернул вакантный пояс в апреле после того, как потерял титул в бою с Илией Топурией в феврале 2024 года. Поединок с Евлоевым стал его второй успешной защитой титула после возвращения чемпионского пояса.

Ян защитил титул в легчайшем весе

В соглавном поединке Петр Ян единогласным решением судей победил представителя Грузии Мераба Двалишвили и впервые защитил титул UFC в легчайшем весе. Ян уступал в начале боя, однако в третьем раунде попал сопернику ногой в область печени и перехватил инициативу.

Победа стала для Яна 13-й в легчайшем весе UFC. Больше побед в этом дивизионе имеют только Алджамейн Стерлинг и Чито Вера — по 14.

Также на турнире британец Лоунер Кавана досрочно победил в первом раунде представителя Узбекистана Рамазана Темирова. Кавана сначала попал левым хуком, а затем правой рукой, после чего завершил бой серией ударов за 32 секунды до конца раунда.

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