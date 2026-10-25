亚历山大·沃尔卡诺夫斯基在阿联酋阿布扎比举行的UFC 333头条主赛中，于第二回合末以技术性击倒战胜莫夫萨尔·叶夫洛耶夫。这名澳大利亚选手在地面战中对对手连续出拳，随后裁判马克·戈达德终止了比赛。据BBC体育报道。

对于38岁的沃尔卡诺夫斯基而言，这场胜利是他在UFC羽量级冠军战中的第九场胜利。他超过了巴西选手何塞·奥尔多的纪录，后者曾取得八场此类胜利。32岁的叶夫洛耶夫遭遇职业生涯首场失利。

头条主赛进程

第一回合中，叶夫洛耶夫打出更多有效重击并完成更多抱摔，尽管沃尔卡诺夫斯基积极地开始了比赛。第二个五分钟回合开始时，这名澳大利亚选手击中对手，并一度将其击倒在地。

第二回合最后一分钟，沃尔卡诺夫斯基以右手过顶拳击中对手，取得上位并继续以拳击进攻。叶夫洛耶夫无法进行适当防守，因此裁判判定现任冠军提前获胜。

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沃尔卡诺夫斯基在4月重新夺回了空缺金腰带，此前他在2024年2月与伊利亚·托普里亚的比赛中失去了冠军头衔。与叶夫洛耶夫的比赛是他重夺冠军金腰带后的第二次成功卫冕。

扬在雏量级卫冕

在联合主赛中，彼得·扬以一致判定战胜格鲁吉亚选手梅拉布·德瓦利什维利，首次卫冕UFC雏量级冠军头衔。扬在比赛初期处于劣势，但在第三回合用脚踢中对手肝脏区域，并夺回了主动权。

这场胜利是扬在UFC雏量级取得的第13场胜利。在该级别中，只有阿尔贾曼·斯特林和奇托·维拉获胜更多，两人均为14场。

此外，在本次赛事中，英国选手洛内尔·卡瓦纳在第一回合提前战胜乌兹别克斯坦选手拉马赞·特米罗夫。卡瓦纳先以左勾拳击中对手，随后用右手命中，并在该回合结束前32秒以一连串拳击终结比赛。

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