Alexander Volkanovski pokonał Mowsara Jewłojewa przez techniczny nokaut pod koniec drugiej rundy walki wieczoru gali UFC 333 w Abu Zabi w ZEA. Australijczyk zadał rywalowi serię ciosów w parterze, po których sędzia Mark Goddard przerwał pojedynek. Informuje o tym BBC Sport.

Dla 38-letniego Volkanovskiego było to dziewiąte zwycięstwo w walkach o tytuł UFC w wadze piórkowej. Pobijł rekord Brazylijczyka Jose Aldo, który miał osiem takich zwycięstw. 32-letni Jewłojew poniósł pierwszą porażkę w karierze.

Przebieg walki wieczoru

W pierwszej rundzie Jewłojew zadał więcej znaczących ciosów i wykonał więcej sprowadzeń, choć Volkanovski aktywnie rozpoczął pojedynek. Na początku drugiej pięciominutowej rundy australijski zawodnik trafił rywala i na chwilę posłał go na matę.

W ostatniej minucie drugiej rundy Volkanovski trafił prawym overhandem, zajął pozycję z góry i kontynuował atak ciosami. Jewłojew nie był w stanie odpowiednio się bronić, dlatego sędzia odnotował przedwczesne zwycięstwo aktualnego mistrza.

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Volkanovski odzyskał wakujący pas w kwietniu, po tym jak stracił tytuł w walce z Ilią Topurią w lutym 2024 roku. Pojedynek z Jewłojewem był jego drugą udaną obroną tytułu od odzyskania mistrzowskiego pasa.

Jan obronił tytuł w wadze koguciej

W walce poprzedzającej główne wydarzenie Piotr Jan jednogłośną decyzją sędziów pokonał reprezentanta Gruzji Meraba Dwalishwilego i po raz pierwszy obronił tytuł UFC w wadze koguciej. Jan przegrywał na początku walki, jednak w trzeciej rundzie trafił rywala kopnięciem w okolice wątroby i przejął inicjatywę.

Zwycięstwo było dla Jana 13. w wadze koguciej UFC. Więcej wygranych w tej dywizji mają tylko Aljamain Sterling i Chito Vera — po 14.

Również na gali Brytyjczyk Lone'er Kavanagh przed czasem pokonał w pierwszej rundzie reprezentanta Uzbekistanu Ramazana Temirowa. Kavanagh najpierw trafił lewym sierpowym, a następnie prawą ręką, po czym zakończył walkę serią ciosów 32 sekundy przed końcem rundy.

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