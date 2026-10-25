Reprezentacja Pakistanu w krykiecie wyeliminowała Anglię za 241 runów w 46,4 overa w meczu trójstronnej serii ODI na stadionie Gaddafi w Lahaurze w Pakistanie. Kapitan Pakistanu Shaheen Shah Afridi zdobył cztery wickety za 46 runów, informuje Dawn.

Wczesne straty

Afridi rozpoczął innings Anglii od dwóch wicketów: w pierwszym overze odpadł Tom Banton, który zdobył cztery runy, a w trzecim — Joe Root z pięcioma runami. Kapitan Anglii Harry Brook odpadł z jednym runem po nieporozumieniu między batterami, w którym uczestniczyli debiutant Razaullah i wicketkeeper Saad Baig.

Haris Rauf zdobył również wicket Jordana Coxa, który uzyskał sześć runów. Po 10 overach Anglia miała 52 runy i straciła cztery wickety, a po pierwszych pięciu overach jej wynik wynosił 19-3.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Setka Ducketta

Ben Duckett zdobył półsetkę po 56 piłkach, a swoją piątą setkę w ODI — po 104 piłkach. Leworęczny batter zakończył innings ze 105 runami po 111 piłkach, notując 10 czwórek i dwa szóstki. Była to jego pierwsza setka w ODI przeciwko Pakistanowi.

Sam Curran został głównym partnerem Ducketta: ich para zdobyła 93 runy za piąty wicket i podniosła wynik Anglii z 52-4 do 145. Curran zdobył 42 runy po 52 piłkach, po czym Afridi przerwał to partnerstwo.

Zakończenie inningsu

Arafat Minhas wyeliminował Ducketta w 37. overze. Razaullah zdobył swój pierwszy wicket w ODI, łapiąc piłkę po własnym rzucie, gdy odpadł Will Jacks. Pod koniec inningsu Gus Atkinson pozostał niewyeliminowany z 36 runami po 28 piłkach, w tym z trzema szóstkami. Ostatni odpadł debiutant Henry Crocombe, którego Afridi wyeliminował z ośmioma runami.

Czytaj nas na