Сборная Пакистана по крикету выбила Англию за 241 ран за 46,4 овера в матче трёхсторонней серии ODI на стадионе «Гаддафи» в Лахоре, Пакистан. Капитан Пакистана Шахин Шах Африди взял четыре викета за 46 ранов, сообщает Dawn.

Потери на старте

Африди начал иннингс Англии с двух викетов: в первом овере выбыл Том Бентон, набравший четыре рана, а в третьем — Джо Рут с пятью ранами. Капитан Англии Гарри Брук выбыл с одним раном после недопонимания между бэттерами, в котором участвовали дебютант Разаулла и вратарь Саад Байг.

Харис Рауф также взял викет Джордана Кокса, который набрал шесть ранов. После 10 оверов Англия имела 52 рана и потеряла четыре викета, а после первых пяти оверов её счёт составлял 19-3.

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Сотня Дакетта

Бен Дакетт набрал полусотню за 56 мячей, а свою пятую сотню в ODI — за 104 мяча. Леворукий бэттер завершил иннингс со 105 ранами за 111 мячей, выполнив 10 ударов на четыре и две шестёрки. Это стало его первой сотней в ODI против Пакистана.

Сэм Карран стал главным партнёром Дакетта: их пара добавила 93 рана за пятый викет и подняла счёт Англии с 52-4 до 145. Карран набрал 42 рана за 52 мяча, после чего Африди прервал это партнёрство.

Завершение иннингса

Арафат Минхас выбил Дакетта в 37-м овере. Разаулла взял свой первый викет в ODI, поймав мяч после собственной подачи, когда выбыл Уилл Джекс. В конце иннингса Гас Аткинсон остался невыбитым с 36 ранами за 28 мячей, включая три шестёрки. Последним выбыл дебютант Генри Крукомб, которого Африди вывел из игры с восемью ранами.

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