Защитник «Видзева» Стив Капуади осудил посты бывшего футболиста сборной Польши Войцеха Ковальчика в отношении игрока «Радомяка» Ибрагима Камары. Interia Sport характеризует эти публикации в социальных сетях как расистские и вульгарные.

События матча «Погони» и «Радомяка»

Посты Ковальчика появились после матча «Погони» из Щецина с «Радомяком», завершившегося со счётом 4:3. В конце игры арбитр после видеопросмотра не засчитал гол гостей. Камара получил красную карточку за удар соперника ногой, а позднее во время стычки у боковой линии атаковал Дарко Чурлинова.

По данным издания, Ковальчик комментировал эти эпизоды в социальных сетях, используя оскорбительные высказывания о цвете кожи Камары. Издание связывает реакцию Капуади именно с этими публикациями.

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Позиция Стива Капуади

Капуади заявил, что не поддерживает поведение футболиста «Радомяка» в этом матче, и подчеркнул: игроки должны отвечать за собственные действия. В то же время он отметил, что это не может быть поводом для нападок на идентичность спортсмена.

Футболист «Видзева» назвал использованные выражения глубоко оскорбительными и недопустимыми. По его словам, они не имеют ничего общего со спортивным анализом или критикой действий игрока. Капуади также подчеркнул ответственность людей, имеющих доступ к медиа, и предупредил, что преуменьшение значения таких высказываний может способствовать нормализации расизма.

По мнению защитника, футболистов Экстраклясы следует оценивать по их умениям, результатам и поведению, а не по цвету кожи.

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