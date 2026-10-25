Obrońca Widzewa Steve Kapuadi potępił wpisy byłego piłkarza reprezentacji Polski Wojciecha Kowalczyka dotyczące zawodnika Radomiaka Ibrahima Camary. Interia Sport określa te publikacje w mediach społecznościowych jako rasistowskie i wulgarne.

Wydarzenia meczu Pogoni i Radomiaka

Wpisy Kowalczyka pojawiły się po meczu Pogoni Szczecin z Radomiakiem, który zakończył się wynikiem 4:3. Pod koniec spotkania sędzia po analizie wideo nie uznał gola gości. Camara otrzymał czerwoną kartkę za kopnięcie rywala, a później podczas starcia przy linii bocznej zaatakował Darko Churlinova.

Według portalu Kowalczyk komentował te epizody w mediach społecznościowych, używając obraźliwych sformułowań dotyczących koloru skóry Camary. Portal wiąże reakcję Kapuadiego właśnie z tymi publikacjami.

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Stanowisko Steve’a Kapuadiego

Kapuadi oświadczył, że nie popiera zachowania zawodnika Radomiaka w tym meczu, i podkreślił, że piłkarze muszą odpowiadać za własne działania. Jednocześnie zaznaczył, że nie może to być powodem ataków na tożsamość sportowca.

Piłkarz Widzewa nazwał użyte sformułowania głęboko obraźliwymi i niedopuszczalnymi. Jego zdaniem nie mają one nic wspólnego z analizą sportową ani krytyką działań zawodnika. Kapuadi podkreślił również odpowiedzialność osób mających dostęp do mediów i ostrzegł, że bagatelizowanie takich wypowiedzi może przyczyniać się do normalizacji rasizmu.

Zdaniem obrońcy piłkarze Ekstraklasy powinni być oceniani na podstawie umiejętności, wyników i zachowania, a nie koloru skóry.

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