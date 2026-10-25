维泽夫后卫史蒂夫·卡普阿迪谴责了前波兰国家队球员沃伊切赫·科瓦尔奇克针对拉多米亚克球员易卜拉欣·卡马拉的帖文。Interia Sport将这些社交媒体帖文形容为种族主义和粗俗言论。

什切青波贡与拉多米亚克比赛中的事件

科瓦尔奇克的帖文出现在什切青波贡对阵拉多米亚克、最终以4:3结束的比赛之后。比赛接近尾声时，裁判在观看视频回放后判定客队进球无效。卡马拉因用脚踢对手被出示红牌，随后在边线附近的冲突中攻击了达尔科·丘尔利诺夫。

据该媒体报道，科瓦尔奇克在社交媒体上评论这些事件时，使用了针对卡马拉肤色的侮辱性言论。该媒体将卡普阿迪的反应明确与这些帖文联系起来。

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史蒂夫·卡普阿迪的立场

卡普阿迪表示，他不支持拉多米亚克球员在这场比赛中的行为，并强调球员必须为自己的行为负责。同时，他指出，这不能成为攻击运动员身份的理由。

这名维泽夫球员称，所使用的言辞极具侮辱性且不可接受。他表示，这些言辞与体育分析或对球员行为的批评毫无关系。卡普阿迪还强调了能够接触媒体的人所承担的责任，并警告称，淡化此类言论可能助长种族主义的常态化。

这名后卫认为，波兰足球甲级联赛的球员应根据他们的技能、成绩和行为受到评价，而不是肤色。

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