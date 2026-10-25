«Сандерленд» сыграл вничью 0:0 с «Лидсом» на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в матче Премьер-лиги. Безвыигрышная серия команды Режиса Ле Бри в высшем дивизионе достигла шести матчей, а клуб сохранил последнюю позицию в турнирной таблице.

Лучшие моменты матча

Ближе всего к голу в первом тайме был форвард «Сандерленда» Бриан Бробби, который впервые вышел на поле с 20 сентября. Он вышел один на один с вратарём Джеймсом Траффордом, однако голкипер быстро накрыл его удар.

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Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин, чьё участие в матче было под вопросом, начал игру в стартовом составе. В одном из эпизодов он упал в штрафной площади соперника, но арбитр не назначил пенальти. VAR проверил момент и оставил решение в силе, придя к выводу, что вратарь Робин Руфс коснулся мяча рукой, хотя форвард «Лидса» первым добрался до него.

Турнирное положение

В концовке встречи бывший полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф дважды мог принести победу «Лидсу»: Руфс перевёл один его удар мимо ворот, а другой был заблокирован на линии ворот. Ничья подняла «Лидс» на седьмое место в таблице, сообщает Sky Sports.

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