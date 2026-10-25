Sunderland zremisował 0:0 z Leeds na stadionie Stadium of Light w meczu Premier League. Seria sześciu spotkań bez zwycięstwa drużyny Régisa Le Brisa w najwyższej klasie rozgrywkowej została przedłużona, a klub pozostał na ostatnim miejscu w tabeli.

Najlepsze okazje meczu

Najbliżej zdobycia gola w pierwszej połowie był napastnik Sunderlandu Brian Brobbey, który po raz pierwszy pojawił się na boisku od 20 września. Wyszedł sam na sam z bramkarzem Jamesem Traffordem, jednak golkiper szybko obronił jego strzał.

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Napastnik Leeds Dominic Calvert-Lewin, którego występ w meczu stał pod znakiem zapytania, rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. W jednej z sytuacji upadł w polu karnym rywala, ale arbiter nie podyktował rzutu karnego. VAR sprawdził tę sytuację i utrzymał decyzję w mocy, uznając, że bramkarz Robin Roefs dotknął piłki ręką, choć napastnik Leeds dotarł do niej pierwszy.

Sytuacja w tabeli

Pod koniec spotkania były pomocnik Newcastle Sean Longstaff dwukrotnie mógł zapewnić Leeds zwycięstwo: Roefs sparował jeden z jego strzałów obok bramki, a drugi został zablokowany na linii bramkowej. Remis awansował Leeds na siódme miejsce w tabeli, informuje Sky Sports.

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