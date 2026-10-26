Południowoafrykański pływak Pieter Coetze ustanowił rekord świata na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym podczas Pucharu Świata w pływaniu w Taszkencie w Uzbekistanie. 9 października 22-letni sportowiec pokonał dystans w czasie 22,09 sekundy, poprawiając poprzedni rekord Rosjanina Klimienta Kolesnikowa — 22,11 sekundy, ustanowiony w 2022 roku.

Jak informuje Daily Maverick, Coetze zdobył także pierwszy w karierze tytuł zwycięzcy Pucharu Świata. Po trzytygodniowym turnieju, składającym się z trzech etapów, zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i wywalczył 10 medali.

Dwa potrójne zwycięstwa

Na każdym z trzech etapów Coetze zdobywał złote medale na dystansach 100 i 200 metrów stylem grzbietowym. Przyniosło mu to dwie tak zwane potrójne korony. Sam pływak nazwał zwycięstwo w klasyfikacji generalnej jednym ze swoich najtrudniejszych osiągnięć, ponieważ przez trzy tygodnie musiał zachować stabilność i koncentrację.

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Trener Rocco Meiring początkowo uważał udział Coetzego w Pucharze Świata za niepożądany dla harmonogramu treningowego: zawody odbywały się między Igrzyskami Wspólnoty Narodów, które zakończyły się w sierpniu, a mistrzostwami świata w pływaniu na krótkim basenie w grudniu. Pływak nalegał jednak na start, ponieważ chciał mieć więcej występów, a trener później uznał tę decyzję za słuszną.

Przygotowania do Los Angeles

Meiring trenuje Coetzego od jego 16. roku życia w programie Uniwersytetu w Pretorii. Na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku w Paryżu pływak awansował do finałów na 100 i 200 metrów stylem grzbietowym, gdzie zajął odpowiednio piąte i siódme miejsce. Według trenera po Paryżu sportowiec skupił się między innymi na doskonaleniu pracy pod wodą.

Po Pucharze Świata Coetze i Meiring przygotowują się do grudniowych mistrzostw świata w 25-metrowym basenie. Długoterminowym celem zespołu jest przystąpienie do igrzysk olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles w gotowości do walki o medal.

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