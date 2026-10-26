Южноафриканский пловец Питер Кутзе установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине во время Кубка мира по плаванию в Ташкенте, Узбекистан. 9 октября 22-летний спортсмен проплыл дистанцию за 22,09 секунды, превзойдя предыдущий рекорд россиянина Климента Колесникова — 22,11 секунды, установленный в 2022 году.

Как сообщает Daily Maverick, Кутзе также завоевал первый в карьере титул победителя Кубка мира. По итогам трёхнедельного турнира, состоявшего из трёх этапов, он занял первое место в общем зачёте и выиграл 10 медалей.

Две тройные победы

На каждом из трёх этапов Кутзе выигрывал золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Это принесло ему две так называемые тройные короны. Сам спортсмен назвал победу в общем зачёте одним из своих самых сложных достижений, поскольку в течение трёх недель нужно было сохранять стабильность и концентрацию.

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Тренер Рокко Мейринг поначалу считал участие Кутзе в Кубке мира нежелательным для тренировочного графика: соревнования проходили между Играми Содружества, завершившимися в августе, и чемпионатом мира по плаванию на короткой воде в декабре. Однако пловец настаивал на выступлении, поскольку хотел иметь больше стартов, и позднее тренер признал это решение правильным.

Подготовка к Лос-Анджелесу

Мейринг тренирует Кутзе с 16 лет в программе Университета Претории. На Олимпиаде 2024 года в Париже пловец вышел в финалы на 100 и 200 метров на спине, где занял пятое и седьмое места соответственно. По словам тренера, после Парижа спортсмен сосредоточился, в частности, на совершенствовании работы под водой.

После Кубка мира Кутзе и Мейринг готовятся к декабрьскому чемпионату мира в 25-метровом бассейне. Долгосрочная цель команды — подойти к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе в готовности бороться за медаль.

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