南非游泳运动员彼得·库策在乌兹别克斯坦塔什干举行的游泳世界杯上，创造了50米仰泳世界纪录。10月9日，这位22岁的运动员以22.09秒游完全程，超过了俄罗斯运动员克利缅特·科列斯尼科夫于2022年创造的22.11秒原纪录。

据《每日马弗里克报》报道，库策还赢得了职业生涯首个世界杯总冠军。在为期三周、由三个分站组成的赛事结束后，他在总积分榜上排名第一，并获得10枚奖牌。

两次三冠

在三个分站中的每一站，库策都在100米和200米仰泳项目中赢得金牌。这让他获得了两项所谓的三冠。运动员本人称，总积分榜夺冠是他最艰难的成就之一，因为他需要在三周内保持稳定性和专注力。

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教练罗科·梅林起初认为，库策参加世界杯不利于训练计划：赛事在8月结束的英联邦运动会和12月举行的短池游泳世锦赛之间进行。不过，这名游泳运动员坚持参赛，因为他希望有更多出发机会，教练后来也承认这一决定是正确的。

备战洛杉矶

梅林自库策16岁起就在比勒陀利亚大学项目中执教他。在2024年巴黎奥运会上，这名游泳运动员进入了100米和200米仰泳决赛，分别获得第五名和第七名。教练表示，巴黎奥运会后，这名运动员尤其专注于改善水下技术。

世界杯结束后，库策和梅林正为12月在25米泳池举行的世锦赛做准备。该团队的长期目标是在2028年洛杉矶奥运会到来时，做好争夺奖牌的准备。

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