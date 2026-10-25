Ратайский сыграет со Шиндлером в полуфинале чемпионата Европы по дартсу — Interia Sport
В Польше Кшиштоф Ратайский 25 октября сыграет с Мартином Шиндлером в полуфинале чемпионата Европы по дартсу 2026 года. Согласно анонсу Interia Sport, начало поединка запланировано на 20:20 в воскресенье. Это будет матч за выход в финал континентального первенства.
Победа над чемпионом мира
По данным Interia Sport, Ратайский победил действующего чемпиона мира Люка Литтлера. Этот результат вывел польского игрока в дартс в полуфинал продолжающегося чемпионата Европы. Издание назвало победу Ратайского над Литтлером сенсационной.
Литтлер в анонсе назван действующим чемпионом мира, а Ратайский — польским игроком в дартс. Их матч состоялся в рамках чемпионата Европы по дартсу 2026 года.
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Матч за место в финале
В матче за выход в финал соперником Ратайского будет Мартин Шиндлер. Встреча пройдет в воскресенье вечером и определит одного из участников решающего матча континентального первенства.
Interia Sport также анонсировало текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи Ратайского со Шиндлером.