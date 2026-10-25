W Polsce Krzysztof Ratajski 25 października zagra z Martinem Schindlerem w półfinale mistrzostw Europy w darcie 2026. Według zapowiedzi Interia Sport początek pojedynku zaplanowano na niedzielę na godz. 20:20. Będzie to mecz o awans do finału kontynentalnych mistrzostw.

Zwycięstwo nad mistrzem świata

Według Interia Sport Ratajski pokonał aktualnego mistrza świata Luke'a Littlera. Ten wynik dał polskiemu darterowi awans do półfinału trwających mistrzostw Europy. Serwis nazwał zwycięstwo Ratajskiego nad Littlerem sensacyjnym.

Littler w zapowiedzi został nazwany aktualnym mistrzem świata, a Ratajski — polskim darterem. Ich mecz odbył się w ramach mistrzostw Europy w darcie 2026.

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Mecz o miejsce w finale

W meczu o awans do finału rywalem Ratajskiego będzie Martin Schindler. Spotkanie odbędzie się w niedzielę wieczorem i wyłoni jednego z uczestników decydującego meczu kontynentalnych mistrzostw.

Interia Sport zapowiedziała również tekstową relację online z półfinałowego spotkania Ratajskiego ze Schindlerem.

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