Brazylijski Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Sportowej (STJD) zawiesił kapitana Santosu Neymara na dwa mecze za zasłanianie ust podczas sporu z zawodnikiem Bahii Rodrigiem Nestorem. Incydent miał miejsce podczas meczu brazylijskiej Serie A, który zakończył się remisem 1:1.

Naruszenie przepisu

34-letni Neymar został wyrzucony z boiska po starciu z Rodrigiem Nestorem. Według The Express Tribune, trybunał sportowy uznał piłkarza za winnego naruszenia zasady Viníciusa Júniora, która zabrania zawodnikom zasłaniania ust podczas konfliktów na boisku.

W raporcie sędziego zaznaczono również, że po wyrzuceniu z boiska Neymar pobiegł do ławki rezerwowych drużyny gości, aby skonfrontować się z przeciwnikiem. Musieli go powstrzymać koledzy z zespołu.

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Opuści trzy mecze

Łącznie Neymar nie zagra w trzech kolejnych meczach Santosu. Jeden z nich — ligowy mecz z Palmeirasem — już wcześniej miał opuścić z powodu trzech żółtych kartek. Kolejne dwa mecze piłkarz opuści za naruszenie protokołu. Neymar i Santos mogą odwołać się od decyzji dotyczącej tego naruszenia.

To zawieszenie nastąpiło trzy miesiące po tym, jak Neymar jako pierwszy w najwyższej lidze Brazylii otrzymał tymczasowe usunięcie z boiska na mocy nowej zasady testowanej w lidze w celu zwalczania gry na czas przez bramkarzy. Oczekuje się, że były kapitan reprezentacji Brazylii wróci na boisko pod koniec listopada.

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